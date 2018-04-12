Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 17%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на решение "О размере учетной ставки" №204-рш утверждено правлением НБУ 12 апреля 2018 года.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых. После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

По данным Центробанка, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка. Базовая инфляция также оставалась значительной (9,4% г / г).

По мнению НБУ, основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.

"Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции. Также поддерживало инфляционное давление продолжения роста производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов. Соответственно, оставались высокими и инфляционные ожидания отдельных групп экономических агентов", - отмечают в банке.

Нацбанк также заявляет, что проведение им жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление, в частности через канал обменного курса.

"Как и ожидалось, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело переход от девальвационного тренда к укреплению гривны с января 2018 года", - отмечает регулятор.

Напомним, что в четверг, 12 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар стал дешевле, курс евро не изменился.

Как писала "Страна", согласно свежему отчету Нацбанка, по итогам марта 2018 г., украинцы все с меньшим энтузиазмом кладут гривны на банковские счета.