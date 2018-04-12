В Киевском районном суде Харькова 11 апреля допросили четверых свидетелей по делу о резонансном ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди допрошенных свидетелей была и Ирина Рафикова - пассажирка одного из обвиняемых по делу водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, а также бывшая патрульная Ляна Щербина, прохожая Таисия Помазан и водитель микроавтобуса Opel Vivaro Евгений Вильховский.

Как рассказал свидетель Вильховский, он, как и Дронов, остановился на красный сигнал светофора, но движение оба начали на желтый свет, не дождавшись зеленого. Позже Вильховского за это нарушение оштрафовали. Самого момента аварии свидетель не видел.

Знакомая Дронова Рафикова, которая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, рассказала, что перед аварией, подняв глаза от телефона, видела на светофоре зеленый сигнал. Дронов, по ее утверждению, управлял автомобилем спокойно, без спешки и не отвлекаясь. В аварии он получил травму - свидетель отметила, что все руки у него были в крови. На уточняющий вопрос о скорости и траектории движения авто женщина ответить не смогла.

Ляна Щербина, которая оказалась на месте ДТП как патрульный полицейский, рассказала, что обвиняемая Зайцева, которая за рулем Lexus сбила 11 человек, сама подошла к полицейским, предъявила документы, в том числе и водительское удостоверение. Девушка плакала и просила помочь пострадавшим, вины своей не отрицала. Признаков опьянения Щербина не заметила. Относительно успокоительных, то полицейские позволили Зайцевой их принять только после первой сдачи анализов.

Таисия Помазан, которая на момент ДТП проходила по ул. Мечникова, рассказала о еще одном возможном свидетеле происшествия. По ее словам, выйдя из-за поворота, она увидела красную Mazda, которая двигалась в одном направлении с Lexus Зайцевой. После столкновения водитель Mazda - высокий белокурый молодой человек в кожаной куртке - вышел из автомобиля, осмотрел место ДТП, сел за руль и уехал.

Следующее заседание суда запланировано на 17 апреля.

Напомним, жуткое столкновение двух автомобилей произошло в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской 18 октября 2017 года. Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Позже еще одна девушка скончалась в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом в жутком ДТП погибла целая семья с двумя детьми.

Также мы сообщали, что у Зайцевой не было документов и прав в момент аварии.