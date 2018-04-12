Угроза западных стран атаковать Сирию за химатаку в Восточной Гуте на данный момент остается нереализованной.

Уже давно истек срок "ультиматума Трампа", который взял 48 часов для принятия решения, а международная коалиция в лице США, Британии, Франции и других стран пока только говорят о возмездии. Тем временем, с момента предполагаемой химической атаки прошло уже пять дней.

За это время движение в сторону Сирии начала ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумен", к ее берегам подошел ракетный эсминец "Дональд Кук" (который и так был недалеко), а силы России и Асада привели в боеготовность средства ПВО и авиацию.

При этом группировка исламистов в пригороде Дамаска, которую пытались спасити от разгрома западные страны, похоже, уже прекратила сопротивление.

С четверга в Думу ввели российскую военную полицию, в соцсетях постят фотографии сирийского флага над городом.

Есть, впрочем, информация, что ушла в Идлиб, по согласованию с россиянами, только часть боевиков. Другие (исламисты, ориентированные на Саудовскую Аравию, которые враждуют с вооруженной оппозицией в Идлибе, ориентированной на Катар и Турцию) еще остаются в Думе, но с ними также ведутся переговоры.

Почему уже давно обещанная США атака на Сирию до сих пор не состоялась и следует ли ее ждать в ближайшие дни - разбиралась "Страна".

Почему до сих пор нет удара?

Официально государства, решившие наказать Сирию, от своих намерений не отказались. "Модальности" вероятного удара по ее территории обсуждаются, причем даже несколько напоказ.

Заявления западных политиков перемежаются с многочисленными утечками в СМИ. И там, и там обсуждаются разные варианты атаки: как на сирийские объекты, где предположительно может находиться химическое оружие, так и тотально на "все, что движется", включая российские силы в Сирии.

Последние апокалиптические сценарии обсуждают вполне серьезные медиа со ссылками на источники в военных ведомствах.

Исподволь нагнетается мысль, что на этот раз удар по зарвавшимся русским (или их союзникам) будет "страшным". Создается впечатление, что подготовка к настоящей войне идет полным ходом.

И на этот счет сразу возникают вопросы. Если готовится "глобальный удар", который заденет и Россию, то для таких планов звучит слишком громкая реклама. Серьезные военные операции начинаются с фактора внезапности – противник должен быть максимально не готов к атаке.

Вместо этого уже третий день нам рассказывают о "медленно приближающемся авианосце", который вышел из базы в Норфолке (США) и движется к берегам Сирии, где появится примерно к началу мая. Соцсети смакуют каждый взлет самолета – хоть российской "сушки" над Средиземноморьем, хоть американского "самолета судного дня" - летающего штаба при глобальной войне.

Количество предупреждений и слухов о неминуемой атаке уже зашкалило и нарушило все законы военной логики. Исходя из этого напрашиваются два варианта.

Вариант 1. Атака будет ограниченной. И согласованной

Итак, раз так медлят и оповещают о каждом шаге – цели начинать локальную третью мировую, возможно, и нет. Но наказать "агрессора" нужно.

И эта всемирная пиар-кампания "удара возмездия" и выглядит как часть наказания. Медленный и угрожающий подход авианесущей ударной группы США работает на эффект "жесткого ответа" – даже если сами стрельбы в итоге пройдут в "щадящем режиме".

Именно этим и можно объяснить затягивание ответа на химатаку. Чем больше угрожающих движений и заявлений – тем больше у общественности иллюзии "страшного удара", который в итоге может быть довольно сдержанным.

Условно говоря, коалиция может атаковать несколько объектов вроде базы Шайрат, как это было в 2017 году (откуда, кстати, уже отводят личный состав и технику, по сообщениям военных телеграм-каналов). Часть ракет могут сбить (что позволит россиянам заявлять о "непобедимости" своих систем ПВО), часть достигнут не самых значимых целей, остальные "уйдут в песок" или причинят незначительный ущерб - и инцидент будет исчерпан.

Не исключено, что США и РФ, явно не заинтересованные вступать во взаимную войну на уничтожение, могут заранее согласовать детали как атаки, так и контратаки. Тогда мы увидим "кино" - яркий, взрывной спектакль, который каждая из сторон объяснит в свою пользу.

Судя по всему, именно этот вариант и прорабатывается сейчас. По данным российского генерала Владимира Шаманова, на закрытых встречах между военными РФ и НАТО в Турции обсуждаются координаты возможных целей – чтобы там случайно не оказалось российских военных.

Вариант №2. Атака будет масштабной и нужно к ней подготовиться

Впрочем, нельзя исключать и иной вариант: коалиция во главе с США готовятся не к ограниченной, как год назад, а к масштабной атаке, что требует некоторого времени на подготовку.

Нужно подтянуть ударную авианосную группу (она подойдет, напомним, только в начале мае), нужно согласовать все детали с союзниками (как очевидными, вроде Англии и Франции, так и не столь очевидными - вроде Турции и Израиля) для согласования их участия в операции.

Также, не исключено, что продолжаются закулисные торги с Россией о принуждении ее к уступкам. И на это тоже надо какое-то время.

И только когда торги закончатся безрезультатно, а военная группировка коалиции достаточно укрепится, тогда и начнется атака.

С учетом характера приготовлений это может быть удар по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Возможно и попытка физического уничтожения руководства страны. А в случае попыток противодействия этому со стороны группировки российских войск - то и удар по базам РФ.

В таком случае, скорее всего, какой-то ответ со стороны России будет. О его вариантах мы уже подробно рассказывали на днях. Кратко - он может заключаться в нанесении удара по военным кораблям США либо по местам базирования американцев в Сирии.

Ну а дальше события могут развиваться самым непредсказуемым и трагичным образом.

Вариант №3. Всех напугают и помирятся

Движение атомных флотов и громкие заявления уже привели к закономерному эффекту – население планеты вздрогнуло. По сути, такой напряженности не было со времен Карибского кризиса, когда СССР и США уже расчехлили "красные кнопки" (сейчас хотя о ядерной войне еще не говорят, но идея витает в воздухе).

Тем проще будет к общей радости закончить всё это, не стреляя – например, сев за стол переговоров.

Такой же хеппи-энд может быть и при указанном выше варианте "дружественных стрельб" - сначала попугают обывателя взлетающими "Томагавками" и залпами С-400, а затем перезапустят процесс мирных переговоров. Причем не исключено, что на самом высоком уровне: Путин – Трамп, чью встречу недавно начали обсуждать в Вашингтоне и Москве, даже невзирая на санкции.

Возможно, таким маневром США хотят выторговать у России раздел Сирии на зоны ответственности уже официально (сейчас эти зоны существуют де-факто, но идет постоянная война за территории и населенные пункты).

О фирменном бизнес-методе переговоров Трампа уже ходят легенды – создать оппоненту массу проблем и потом предложить ему компромисс. То, что сейчас происходит в Сирии – очень похоже на этот трафарет. Нечто подобное, кстати, было и в КНДР – американцы подвели авианосец к ее берегам и начали демонстративные учения. Ким в ответ запускал в воздух ядерные "болванки". А сейчас все затихло - и вместо войны интенсивно готовится встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Кстати, о подобном варианте развития событий косвенно говорят и последние твиты президента США. От угрожающей риторики они мгновенно переходят к примирительной, создавая оппонентам возможность решить все миром.

А последняя запись в Твиттере Трампа совсем сбивает с толку тех, кто ждет начала Третьей мировой. Он говорит, что нападение на Сирию может произойти совсем не скоро:

"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро, или совсем не скоро! В любом случае Соединенные Штаты, под управлением моей Администрации, проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо Америке?" - говорится в сообщении.

Вот это "скоро или совсем не скоро" выглядит как приглашение к диалогу – пусть и с позиции силы. "Как договоримся – так и повоюем", - звучит этот твит.

Вопрос только в том, интересно ли России это "принуждение к миру". Ведь если Трамп предложит ей "компромисс" только на своих условиях, то нынешнее обострение повторится – и не раз.

А иного ждать от президента США пока не приходится. Последние кадровые перестановки в Белом доме прозрачно намекают на ужесточение политики в отношении РФ, которую после увольнения Тиллерсона и прихода Помпео начали давить по всем фронтам – от санкционного до сирийского.

Как показывает история, такая ситуация может длиться десятилетиями, не переходя к прямому военному столкновению. Пока это не станет выгодно одной из сторон.