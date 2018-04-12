В городе Волноваха Донецкой области угнали автомобиль скорой помощи марки УАЗ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

В среду водитель вышел из машины на улице Гагарина на несколько минут, оставив ключи в салоне, а когда вернулся - ее уже не было.

Фото: dn.npu.gov.ua

В городе был введен план "Перехват", и вскоре по камерам было установлено, что угонщики сняли номера и в обход блокпостов через соседние села выехали на трассу Славянск - Донецк - Мариуполь.

Их перехватили возле Касьяновки в 20 км от Волновахи.

Угонщики находились в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались местные жители 31 и 23 лет, которые рассказали, что планировали развлечься в Мариуполе, а подходящего транспорта добраться туда не было.

Угонщиков задержали, по ч. 2 ст. 289 УК им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что жителю Мариуполя оторвало руку после взрыва неизвестного устройства.

Также десятки тысяч человек остались без воды в Донецкой области из-за аварии на водоводе.