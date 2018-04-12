Американский актер Брэд Питт, который встречается с профессором Массачусетского технологического университета Нери Оксман, получил ключи от ее квартиры в Кембридже. Об этом пишет The Daily Mail.

Издание пишет, что 54-летний актер счастлив, и наконец стал похож на себя такого, каким был до развода с Анджелиной Джоли.

"Брэд был замечен в ее доме несколько раз поздно ночью и на следующее утро после того, как она уходила, чтобы преподавать", - рассказал источник. Он также сообщил, что "Нери не готовит. Они заказывали еду из своих любимых ресторанов, и Брэд много готовит сам". Собеседник добавил, что Питта и Оксман уже вполне можно считать парой.

Как сообщала ранее "Страна", интернет гудит от слухов о романе голливудского актера Брэда Питта со звездой современной архитектуры, 42-летним профессором Массачусетского университета Нери Оксман.

Ранее СМИ писали о нескольких возможных романах Питта. Якобы Питта и его бывшую подружку Энистон застукали за поцелуем.