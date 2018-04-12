Петр Порошенко просит Кабмин подготовить предложения по выходу Украины из СНГ.

Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности, передают "Украинские новости".

"Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - сказал президент.

Он добавил, что необходимо проверить договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что Украина разорвет отдельные положения в договоре о дружбе с Россией.

Как сообщала "Страна", Порошенко также заявил, что Украина находится в разгаре холодной войны.