Пожилой супружеской паре, проживающей в Лондоне, пришло странное письмо от Консервативной партии Великобритании, подписанное премьер-министром страны Терезой Мэй. В документе к пожилому англичанину обращаются мистер Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьшутите).

Об этом рассказала в Twitter соседка супругов Лаура Маккормак.

Фото: Twitter @LauraAMcCormack

Письмо с благодарностью за поддержку партии и предложением сделать пожертвование было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьшутите). Очевидно, что британца зовут совершенно не так.

При этом письмо подписано премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов Терезой Мэй.

По словам Маккормак, ее соседи очень сильно расстроились из-за письма. "Я не могу поверить, что никто не заметил этого до отправки. Меня поразила такая некомпетентность", - написала женщина.

Она также отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, судя по всему, письмо пришло им по ошибке.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. "Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление", - заявил собеседник.

Как сообщала ранее "Страна", британская армия начала подготовку к возможному удару по Сирии.

Напомним, что президент Петр Порошенко пригласил Терезу Мэй с официальным визитом в Украину. В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.