В случае военных действий в Сирии Запад дестабилизирует обстановку на всем Ближнем Востоке.

Об этом заявил в четверг президент Сирии Башар Асад, сообщает "Интерфакс".

"Все эти слухи и возможные действия (военных - Прим. Ред.) лишь усилят дестабилизацию в регионе", - приводят западные СМИ слова сирийского президента.

7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после того, как некоторые западные лидеры возложили ответственность за предположительную атаку на сирийскую армию. Власти Сирии, а также Минобороны РФ эти обвинения опровергли.

При этом США заявили о возможности скорого нанесения удара по Сирии. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила всех министров вернуться в столицу для решения вопроса о том, следует ли стране принять участие в планируемом США ударе по Сирии. Вопрос о целесообразности нанесения ударов по Сирии изучают и власти Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп уже пишет, что не называл сроков нападению на Сирию. "Может быть скоро. Или совсем не скоро".

Также удар по Сирии. Москва хочет получить от США координаты целей. Расклад сил России в регионе.