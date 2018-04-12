Президент США Дональд Трамп написал новое сообщение в Twitter на тему ситуации в Сирии.

Он как бы отвечает тем, кто напоминает ему, что еще вчера вечером истек 48-часовой срок, в течение которого, как обещал сам Трамп, он должен был определиться с действиями по отношении к Сирии.

Американский президент пишет, что он якобы никаких сроков не называл и вообще не говорил когда начнется атака на Сирию и начнется ли вообще.

"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро, или совсем не скоро! В любом случае Соединенные Штаты, под управлением моей Администрации, проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо Америке?" - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, накануне Трамп писал в соцсети противоречивые посты, которые привели читателей в замешательство. Сначала он написал угрожающий твит об "умных ракетах", которые полетят в Сирию, несмотря на все старания России, он опубликовал еще одно сообщение в Twitter, где неожиданно весьма миролюбивым тоном предложил Москве договариваться.

В ответ в Москве заявили, что не поддерживают Twitter-дипломатию и не советуют американским властям усугублять ситуацию в Сирии.