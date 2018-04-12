В пятницу, 13 апреля, движение на некоторых участках дорог в Киевской области будет полностью закрыто или ограничено движение из-за капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы автомобильных дорог в Киевской области.

Список участков дорог, где ограничат движение:

М-05 Киев-Одесса

13 апреля планируется закрытие левой полосы (в направлении. Киев) транспортной развязки на км 79 + 308 для движения автотранспорта.

км 29 + 400 - км 36 + 500 / с. Калиновка / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду с 4.00 11.04.2018

км 68 +900 - км 77 + 000; / С. Гребенки / (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда).

км 79 + 500 - км 84 + 100 / Белая Церковь / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду).

М-03 Киев-Харьков

частично будет ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе.

Напомним, что в Кривом Роге коммунальщики трамбовали асфальт ногами.

Ранее "Страна" разбиралась, почему стали непроездными трасса Киев-Одесса, другие украинские дороги и как их будут спасать.