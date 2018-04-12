Обыски в офисе "Укрзализныци" в Киеве связаны с делом о хищении средств, которые предназначались на ремонт дизельных поездов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники Генпрокуратуры и СБУ проводят обыски в связи с расследованием фактов завладения средствами, которые предназначались на ремонт дизельных поездов, которые используются для пригородных перевозок.

В рамках этого уголовного производства о подозрении сообщено 14 должностным лицам, в том числе троим из числа руководящего состава департаментов УЗ, 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам УЗ и ее филиалов других уровней.

По данным следствия, руководители ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством "Львовской железной дороги" и "Южной железной дороги" при непосредственном участии руководства УЗ с привлечением ряда фиктивных предприятий составили ряд заведомо ложных официальных документов о якобы модернизации дизельных двигателей. В связи с этим фиктивным предприятиям перечислили более 70 млн гривен.

"Бывшие руководители ЗАО "ДТРЗ", которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварные", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что преступление стало возможным в связи с тем, что работники УЗ приняли решение о заключении таких договоров вопреки требованиям правоустанавливающих документов. Также установлено, что ремонтные работы преимущественно выполнялись в депо, где эксплуатируются указанные дизель-поезда. Во время обысков правоохранители изымут материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, документы по движению средств.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на доппоезда к майским праздникам.

Также мы сообщали, что на экс-важняка ГПУ Суса открыли дело после выступления в суде против Луценко.