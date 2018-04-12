Во Львове второй день подряд аноним сообщает о якобы заложенных взрывных устройствах в трех бизнес-центрах города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

Как указано в сообщении, сегодня на электронную почту управления безопасности города пришло сообщение от неизвестного о том, что заминированы бизнес-центры, размещенные по улицам Героев УПА, 73, Промысловой, 52 и Богдана Хмельницького, 176. По данным городских властей, сообщение пришло от того же отправителя, что и днем ранее.

Правоохранители и другие чрезвычайные службы проводят проверку информации и эвакуацию людей.

Напомним, накануне сообщение неизвестного о минировании тех же трех бизнес-центров оказалось ложным.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове проверяют сообщение о заминировании Краковского рынка.