ФИФА представила новый рейтинг для национальных сборных. Сборная Украины поднялась в нем сразу на пять позиций. Наша команда теперь занимает 30 место, по сравнению с 35-м в прошлом рейтинге.

Такой взлет объясняется итогами мартовских спаррингов - команда Андрея Шевченко обыграла Японию (2 - 1), и разошлись миром с Саудовской Аравией (1 - 1).

На первом месте нового рейтинга ФИФА действующий чемпион мира - сборная Германии. Но в первой десятке не обошлось без изменений. Бельгия совершила рывок с пятой ступеньки на третью, оставив позади Португалию и саму Аргентину.

Рейтинг ФИФА. Лучшие 35 сборных

Фото: fifa.com

Наши соперники по Лиге наций, сборная Словакия занимает 29 строчку рейтинга, а Чехия идет на 45 месте.

Напомним, что первые матчи в Лиге наций намечены на 6 и 9 сентября. Сначала наша сборная проведет выездной поединок в Праге, а через три дня будут принимать дома Словакию.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА хочет запретить аренду игроков.