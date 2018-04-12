Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует транш украинского бизнесмена Виктора Пинчука за выступление Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Об этом пишет The New York Times.

Следователи вызвали в суд представителей фонда Trump Organization, опираясь на данные о совместном бизнесе с иностранцами. Компания уже передала документы о пожертвовании украинского миллиардера в размере $150 тысяч, которое он сделал в сентябре 2015 года за видео выступление Дональда Трампа на конференции YES в Киеве.

Взнос Пинчука оказался самым крупным из тех, которые фонд получил в 2015 году, не считая средств самого Трампа. Выступление Трампа транслировалось на конференции "Ялтинская европейская стратегия", которая продвигает политику ЕС для Украины.

В заявлении Фонда Виктора Пинчука сказано, что он обратился к Трампу и другим мировым лидерам, чтобы помочь "продвигать укрепляющиеся связи между Украиной и Западом".

По данным СМИ, Мюллер также попросил фонд Трампа передать документы и электронные письма о нескольких россиянах. Их имена не раскрываются.

Трамп раскритиковал это расследование, назвав его "охотой на ведьм" и заявил, что передал более миллиона страниц в документах специальному прокурору.

Мюллер также изучил сделку на постройку башни Трампа в Москве.

Как сообщала "Страна", в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов. Активы Виктора Пинчука оценили в $ 1,4 млрд. Он на 1650-м месте.