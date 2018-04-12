Пропавшие в Дарницком районе Киева три дня назад шестиклассницы Варвара и Диана нашлись на трассе Киев-Харьков.

Об этом пишет ТСН.

Утром родителям сообщали, что девушек видели в селе около 40 км от Киева в районе села Борщов. Лицеистки сели в синее авто и уехали в неизвестном направлении.

"Страна" сообщала, что Варвара Дмитриева и Диана Каминская сбежали из лицея 10 апреля.

Девочки отключили телефоны и не ночевали дома. Одноклассники даже сняли видео, как школьницы выбегают за калитку учебного заведения. Они сбежали с третьего урока.

В личном дневнике 12-летней Варвары ее мама Татьяна обнаружила план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Согласно им, школьницы планировали преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров - до города Пятихатки Днепропетровской области. Там им назначила встречу еще одна девушка, будто их ровесница. С ней дети переписывались по электронной почте.

Фото: tsn.ua

Ранее "Страна" сообщала, что родственники не узнали в найденной в Днепре женщине пропавшую студентку - СМИ.

Также в Карпатах второй день ищут пропавшего туриста из Киева.