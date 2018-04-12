В Мариуполе 54-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, которое он нашел в металлоприемнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В результате детонации неизвестного предмета мужчина получил серьезные ранения. Медики диагностировали у пострадавшего осколочные ранения обеих голеней, предплечья, также несчастному оторвало кисть правой руки.

Как уточняют в полиции, взрывное устройство сдетонировало от удара о землю.

По факту ЧП открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (несчастный случай).

В полиции сообщили, что в 2018 году от взрывоопасных устройств на подконтрольной Украине части Донецкой области пострадали десять человек, из них трое погибли и семь ранены.

Ранее "Страна" писала о том, что в "серой зоне" на Луганщине подорвалась на мине "Нива" с семьей, четверо погибших.

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