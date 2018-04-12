Страны Евросоюза готовятся объявить о бойкоте Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, ЕС также планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

"Вскоре увидим, как ряд стран ЕС объявят дипломатический бойкот Чемпионата мира-2018 в России. Также ведутся развернутые переговоры о продлении экономических санкций ЕС против России на 1 год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - написал Йозвяк.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Как сообщала "Страна", официальные власти Дании могут отказаться от поездки на Чемпионат мира 2018 года в Россию. Члены датской королевской семьи готовы пропустить мировое футбольное первенство, по примеру Великобритании и Исландии, которые ранее уже отказались ехать на Мундиаль.

Также мы писали, что билеты на матчи ЧМ-2018 в России купили более 4 тысяч украинцев.