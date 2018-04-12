Украина прекратит действие отдельных положений в договоре о дружбе с Россией.

Об этом президент Петр Порошенко заявила на 11-форуме безопасности в Киеве.

"Агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор. В этих условиях следующим шагом (после закона о Донбассе - Прим. Ред.) я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону", - сказал Порошенко.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что на бульваре Шевченко в Киеве скопление полиции. Ждут Порошенко на форум по безопасности.

Также в Кабмине пояснили, почему до сих пор действует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.