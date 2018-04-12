Выступая на XI Киевском форуме по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится в разгаре холодной войны.

Президент напомнил, что Киевский форум - это платформа для глобальных и региональных вопросов безопасности, а также отметил, что в этом году форум проходит в особо тревожное время, поскольку мир находится в ожидании принятия решений ключевыми игроками глобальной политики судьбоносных решений.

По словам президента, они должны вернуть ощущения реальности тому, "кто это чувство реальности утратил".

"Мы не сможем обделить вниманием драматические события вокруг Сирии, которые разворачиваются сейчас практически на наших глазах. Все мы будет пытаться избежать разворачивания наихудшего сценария, но вместе с тем мы понимаем, что терпение цивилизованного мира не бесконечно. И все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, наконец, должны понести ответственность", - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что говорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Британии Терезой Мэй.

А также привел цитату о том, что сегодня мы находимся в разгаре холодной войны и наших врагов можно найти и за границей и дома.

"Давайте никогда не забывать об этом. Наша неуверенность - это суть их успех", - сказал президент.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о военном ответе на химатаку в Сирии.

Как сообщала "Страна", Россия рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары по Сирии, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны.