Американские прокуроры начали проверять обоснованность обвинений против голливудского актера Кевина Спейси, который оказался с центре громкого секс-скандала.

Об этом пишет CNN.

По информации издания, в настоящее время Спейси находится под следствием.

Делом актера занимается подразделение по выявлению и предупреждению преступлений на сексуальной почве. Это означает, что бывшая звезда "Карточного домика" может не отделаться лишь общественным остракизмом, которому подвергся продюсер Харви Вайнштейн, ставший первой жертвой движения "против домогательств".

Скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре 2017 года. Тогда его обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Репп. По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел в 80-х годах, когда мужчина был несовершеннолетним.

До этого актера Кевина Спейси обвинили в изнасиловании. Иск на артиста подал его британский коллега.

Ранее "Страна" сообщала, что секс-скандалиста Спейси обвинили в расизме после заявления о "ниггерах".

Также съемки "Карточного домика" возобновились без Спейси в роли Андервуда.