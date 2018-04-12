За прошедший год в Украине покупательная способность людей с небольшими доходами стала меньше на 17%.

Такие данные анализа экспертов Ассоциации поставщиков торговых сетей опубликована на странице ее главы Алексея Дорошенко в Facebook.

Фото: facebook.com

Отмечается, что эксперты посчитали, сколько продуктов можно приобрести на минимальную зарплату по данным официальной статистики на начало марта 2017 и 2018.

"Как оказалось, по подсчетам наших экспертов, при покупке ¾ наименований социальных продуктов мы смогли приобрести в весе в этом году меньше, чем в прошлом. Расчеты показали, что за год покупательная способность людей, которые получают доходы в 3723грн - упала на 17%, с 6147 единиц измерения до 5233. Это при том, что минимальная зарплата выросла на 16%, то есть с 3200 до 3723грн", - написал в соцсети Дорошенко.

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