С начала текущего года в киевском метрополитене травмировались 19 человек. По данным метрополитена, большинство пассажиров травмировались на эскалаторах из-за несоблюдения простых правил пользования - держаться за поручень и не заступать за ограничительную линию.

Как сообщает в Facebook пресс-служба столичной подземки, в прошлом году количество травматических случаев в метрополитене составило 93, два из них оказались летальными. Так, в мае пассажир 1991 года рождения залез на крышу вагона поезда и во время движения смертельно травмировался о мостовой переход, а в июне аналогичный случай произошел во время движения поезда со станции "Левобережная" до станции "Дарница".

Фото: facebook.com/kyivmetro

В этой связи администрация метрополитена призывает соблюдать правила безопасности.

Напомним, 11 октября, эскалатора на станции "Крещатик" в Киеве остановился из-за женских каблуков, которые нарушили его работу. На устранение поломки ушел почти час.

Также сообщалось, что работа киевского метро может нарушиться из-за огромного долга российской компании.