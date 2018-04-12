Президент Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу". Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу", - отметил Порошенко.

Как уточняет пресс-служба президента, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года.

Кроме того, стороны договорились об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что Петр Порошенко по телефону пригласил Терезу Мэй с официальным визитом в Украину.

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