Глава Международного союза биатлонистов (IBU), норвежец Андерс Бессеберг покидает свой пост из-за скандала с допинг-пробами.

Об этом сообщает Reuters.

"Я планирую оставить пост президента. Я считаю, что это правильный вариант", - сказал Бессеберг, которого обвинили в сокрытии фактов употребления допинга российскими биатлонистами.

11 апреля федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проходили в Норвегии.

IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

Сам Бессеберг отрицает обвинения в том, что IBU закрывал глаза на нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил.

До этого, в знак протеста против систематического нарушения россиянами антидопинговых правил, этап Кубка мира в Тюмени бойкотировали биатлонисты из США, Канады и Чехии.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия выплатила МОК 15 млн долларов штрафа за допинг.

Также Жданов полностью запретил украинским спортсменам выступать в России.