В Киеве парни в балаклавах и с автоматами разгромили три игровых зала
В ночь на 12 апреля на улице Привокзальной в Киеве группа неизвестных разгромила несколько игорных заведений.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел сегодня около 01:20. Всего пострадали три игровых зала на Привокзальной.
По словам очевидцев, 10 налетчиков приехали на место на Volkswagen Transporter. Их лица прикрывали балаклавы. Они были вооружены автоматами, громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.
Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работали оперативники.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева молодые люди в балаклавах разгромили игорный зал.
Как сообщала "Страна", в шкафу одного из киевских офисов нашли вход в подпольное казино.
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