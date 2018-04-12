В ночь на 12 апреля на улице Привокзальной в Киеве группа неизвестных разгромила несколько игорных заведений.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня около 01:20. Всего пострадали три игровых зала на Привокзальной.

По словам очевидцев, 10 налетчиков приехали на место на Volkswagen Transporter. Их лица прикрывали балаклавы. Они были вооружены автоматами, громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работали оперативники.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева молодые люди в балаклавах разгромили игорный зал.

Как сообщала "Страна", в шкафу одного из киевских офисов нашли вход в подпольное казино.