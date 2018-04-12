Невероятной драмой завершился вчера, 11 апреля, ответный четвертьфинальный поединок в Лиге чемпионов между Реалом и Ювентусом. Итальянцы едва не повторили фантастический камбэк Ромы (первую встречу Юве Мадриду проиграл 0 - 3 - Прим.Ред.).

Ювентус отыграл у "галактикос" три мяча, и все шло к тому, что игра перейдет в овертайм. Но на 93 минуте, за секунду до свистка судья Майкл Оливер назначил очень сомнительный пенальти в ворота Ювентуса.

Легендарный кипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вскипел, бросился на арбитра и получил красную карточку. Страсти кипели около пяти минут, пока Буффон в ярости не покинул поле. Его заменил Войцех Щесны, и хоть угадал направление удара, но не смог отразить удар Роналду. В итоге 3 - 1 и Реал хоть и со скандалом, но выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

А после матча Буффон рассказал, что же такого он наговорил арбитру, что тот удалил его.

"Если вы это сделаете, тогда вы животное, у вас мусор вместо сердца", - раскрыл "секрет" Буффон Football Italia.

"Пенальти? Это и на 10% не пенальти. Нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент. Один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. В этот вечер мы сделали что-то эпическое, и спектакль был героическим. Я горжусь тем, что я капитан этих парней.

Я уезжаю отсюда после незабываемого матча, я видел 18 воинов, которые устроили стратосферный спектакль. Только игроки Юве могли это сделать. Я рад, что мы ушли с высоко поднятыми головами и достойно отыграли за итальянский футбол", - добавил Буффон.

После матча испанский журналист Кристобаль Сория заявил, что такие пенальти - это позор для Реала и футбола.

"Никакого пенальти там не было, это видела не только вся Испания, видел весь мир, вплоть до китайцев. Футбол - контактный вид спорта. Васкес почувствовал приближение защитника и сам упал. Такой пенальти могут поставить только Реалу на его поле, больше никому. Эта Лига чемпионов замарана", - сказал Сория в интервью El Chiringuito de Jugones.

Видео: El Chiringuito de Jugones

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