Арестованную 23 марта Надежду Савченко перевели из СИЗО в больницу для обследования. Об этом в эфире 112 Украина заявила ее сестра Вера Савченко.

"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось", - сказала сестра нардепа.

По словам Веры Савченко, адвокаты не сопровождают ее сестру, поскольку задействованы в других процессах.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. 23 марта Верховная Рада сняла с нее депутатскую неприкосновенность и дала разрешение на арест. Сразу после этого Надежда Савченко была взята под стражу, а затем суд арестовал ее сроком на два месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко заявила об ухудшении здоровья.

Также мы сообщали, что защита Савченко рассказала, когда нардепа проверят на детекторе лжи.