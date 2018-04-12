Сегодня, 12 апреля Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы немедленно блокировать Telegram и прописать это в завтрашнем решении.

Об этом пишет ТАСС.

Кроме того Федеральная служба попросила суд привлечь ФСБ в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке мессенджера Telegram. "Просим привлечь в качестве третьей стороны представителей ФСБ", - сказала представитель Роскомнадзора. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Таганский суд в четверг проводит досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой о блокировке мессенджера из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Роскомнадзор ранее дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. Пресс-служба ведомства распространила заявление, согласно которому в случае невыполнения в течение этого срока требований по предоставлению ключей ведомство направит в суд исковое заявление об ограничении на территории РФ доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Иск в Таганский суд Роскомнадзор подал 6 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилось письмо, в котором Дуров "передал" ФСБ два металлических ключа от Telegram.

Также Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram.