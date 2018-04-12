Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей ("Народный фронт") официально развелся со своей супругой Ингой. Печерский суд столицы удовлетворил заявление о разводе, которое Дейдей подал 26 февраля.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката нардепа Сирана Бекирова.

При этом бракоразводный процесс сопровождался иском коллеги жены с требованием к супругам вернуть долг в 3,5 млн гривен.

Накануне Печерский суд расторг брак народного депутата Евгения Дейдея и его жены, помощника-консультанта депутата от НФ Дениса Дзензерского Инги Дейдей.

"Иск удовлетворен, брак расторгнут", - сообщил он. По словам защитника, соответствующее решение суд принял 11 апреля.

Напомним, что Евгения Дейдея обвиняют в незаконном обогащении, а именно, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух автомобилей за неизвестно где взятые деньги. Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит" в размере 3,5 млн грн у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

Согласно электронной декларации Дейдея за 2016 год, все имущество - недвижимость и автомобили - принадлежат его супруге. В декларации также отмечается, что в октябре 2015 года она получила 3,5 млн грн займа от другого помощника Дзензерского Игоря Линчевского.

В ходе допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Линчевский сообщил, что передал указанную сумму непосредственно Евгению Дейдею в долларовом эквиваленте без каких-либо расписок. Линчевский подал в суд на Дейдея с иском о возвращении данной суммы.

Как писала "Страна", недавно Дейдей сообщил, что с бывшей женой не живет уже почти полгода и показал фотографии своей новой избранницы, которой стала Дарья Ледовских - племянница Елены Ледовских, нардепа от "Народного фронта".

Согласно представлению Генеральной прокуратуры, при документально и официально подтвержденных доходах Дейдея и его уже экс-жены за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в размере 1,4 млн гривен депутат приобрел в общую собственность активов на сумму 6,4 млн гривен.