Чернобыльскую АЭС открыли для посещения туристов. Они смогут увидеть как сегодня работает ЧАЭС, как происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие".

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

"Мы решили следовать принципу "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - пояснил председатель Госагентства Управления зоной отчуждения Виталий Петрук.

Посетителей обещают обеспечить всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и провести обязательный дозиметрический контроль.

Добираться до станции туристам предлагают из города Славутич на той же электричке, которой ежедневно работники ЧАЭС едут на работу.

Стоимость визита составляет примерно 2700 грн.

Напомним, что новое хранилище ядерного топлива в Чернобыле обещают запустить уже в 2018 году.

Как сообщала "Страна", рабочие ЧАЭС героически спасли собаку с крыши нового саркофага.