Соединенные Штаты приостановили выдачу виз летному составу "Аэрофлота". Об этом сегодня утром сообщил Телеграм-канал WarGozno со ссылкой на источники. Позже информацию дали ряд российских СМИ.

В частности, сообщается, что не выдаются новые визы и не продлеваются уже открытые.

"Пару часов назад в "Аэрофлоте" были совещания у руководства, потому что из России сейчас в Америку летает только "Аэрофлот", – говорится в сообщении Telegram-канала

Отмечается, что визы не могут получить пилоты и бортпроводники.

"Существует общая проблема с визами для жителей РФ, в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записи на собеседования", - добавил источник в авиакомпании.

Он подчеркнул, что у "Аэрофлота" имеется достаточное количество пилотов с действующими визами, и трудностей с обеспечением авиасообщения возникнуть не должно.

"У "Аэрофлота" достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами", - отметил источник.

Официальный представитель авиакомпании от комментариев отказался.

Напомним, 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отказе США выдать визы сборной России по вольной борьбе. В посольстве США заявили, что после значительного сокращения российской стороной персонала дипмиссия не может удовлетворить все многочисленные запросы МИД России.

А 11 апреля, после того как президент США Дональд Трамп написал угрожающий твит об "умных ракетах", которые полетят в Сирию, несмотря на все старания России, он опубликовал еще одно сообщение в Twitter, где неожиданно весьма миролюбивым тоном предложил Москве договариваться.