"Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные поезда к майским праздникам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы правления ведомства Евгений Кравцов.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая", - написал в соцсети Кравцов.

В своем сообщении он проинформировал, что сейчас можно приобрести проездные документы в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого.

Также Кравцов сообщил, что в Пасхальные праздники поездами путешествовали 870 тысяч пассажиров.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина запускает пассажирский поезд из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов в Одессу.