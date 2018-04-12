Неприязнь германского канцлера Ангелы Меркель к русским объясняется тем, что в детстве в Восточной Германии советский солдат украл у нее велосипед.

Как пишет бывший руководитель "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир Якунин в своей англоязычной книге "Коварная колея" (The Treacherous Path), такое объяснение дала ему сама канцлер.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я помню, как в 2008 году спросил президента Siemens Петера Лешера, почему на встречах с русскими канцлер Ангела Меркель общается через переводчика, ведь она родилась в Восточной Германии и хорошо говорит по-русски. Я всегда считал так: если я знаю хоть одно слово по-китайски, я его использую; если я знаю три слова на немецком, я их использую. Я не мог понять, почему человек, знающий русский язык так хорошо, как Меркель, не говорит на нем во время поездок в Россию, - складывалось впечатление, что она была в плену некой фобии", - пишет Якунин.

По его словам, спустя две недели ему представилась возможность лично пообщаться в Берлине с Меркель.

"Она поприветствовала меня у дверей приемной и сразу же начала говорить со мной на русском. Она сказала: "Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить по-русски. Когда я была ребенком, советский солдат украл мой велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским", - процитировал Якунин канцлера.

"Я сразу же ответил: "Госпожа Меркель, за углом есть большой универмаг. Если бы я хоть на одну секунду мог представить себе, что это вылечит вашу рану, я бы сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть, но я не уверен, что это поможет", - сказал он.

Якунин являлся крупным российским чиновником, одним из соучредителей знаменитого кооператива "Озеро", куда входили Владимир Путин и его будущее окружение. В книге он рассказывает и о своем знакомстве и общении с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, лично с ним он познакомился в начале 1990-х в Санкт-Петербурге, когда Якунин занимался проектами по привлечению инвестиций в регион, а Путин занимал пост вице-мэра, отвечавшего за внешнеэкономические связи.

"Не думаю, что кто-то из нас тогда мог представить себе будущее, которое нас ждет нас и тем более нашу страну. Я считаю, что после избрания на пост президента в 2000 году Путину прежде всего удалось предотвратить распад страны, создать стабильную политическую систему, сформировать четкую структуру управления и переформатировать взаимоотношения бизнеса и государства", - пишет Якунин.

Книга, кстати, вышла в Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что в "кремлевский доклад" США внесли руководство России и 96 олигархов.

Также Меркель не помощник. Почему визит Порошенко в Берлин не стал прорывом.