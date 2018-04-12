Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что с удовольствием бы разбил армию президента РФ Путина в Крыму в 2014 году, но для этого была нужна боеспособная армия.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Гордон".

"Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было, а то, что кровь не пролилась...", - сказал Турчинов.

При этом он отметил, что многие дипломаты, в том числе те, "которые профессионально занимались этими вопросами", считают, что Украине не стоило идти на военные действия в Крыму, поскольку именно этого ждал Путин.

"Я читал интервью бывшего посла Литвы Пятраса Вайтекунаса, которого как раз в то время от Европейского союза отправили в Крым. В своем интервью он подчеркивает, что Крым без крови стал спасением для Украины, потому что Путину была нужна совершенно другая - кровавая формула. Он хотел кровопролития, гибели гражданских и российских военных - тогда бы он получил основания для развязывания полномасштабной войны, а наши европейские друзья признали бы конфликт обоюдным, как в Приднестровье, Абхазии или в Южной Осетии", - подчеркнул секретарь СНБО.

На самом деле, по его словам, в 2014 году проблема была гораздо глубже, а ситуация гораздо трагичнее, нежели представляется сегодня, поскольку на границе с Украиной в Курской, Белгородской, Ростовской областях стояла огромная группировка войск Российской Федерации (до 200 тысяч с резервами), готовая к вторжению в континентальную Украину.

"Возникла угроза потери суверенитета и независимости так же, как это уже было 100 лет назад, в 1918 году", - отметил Турчинов.

Поэтому, считает секретарь СНБО, он не согласен с рассуждениями, что "если бы в Крыму были жертвы, русские убежали бы или отступили".

"В феврале–марте 2014 года мы не были готовы противостоять превосходящим силам противника. В результате все могло закончиться потерей независимости или утратой как минимум всей восточной и южной части страны, которая в тот момент была охвачена сепаратистскими мятежами, организованными российскими спецслужбами", - сказал Турчинов.

Ранее "Страна" сообщала, что Турчинов рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма.

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