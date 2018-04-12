В НАТО обеспокоены действиями России в Украине, Грузии и Сирии, а также модернизацией ядерного арсенала России и растущей готовностью его использовать.

Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы смотрим на страну, которая значительно обновилась, мы смотрим на страну, которая использовала свои войска против Украины и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии и устраивает кибератаки даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит, Россия модернизирует свой ядерный арсенал, порог его использования опускается", - заявил генсек НАТО.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия не будет назначать нового постоянного представителя при НАТО.

Также мы сообщали, что НАТО на треть сократило представительство РФ в Брюсселе в ответ на отравление Скрипалей.