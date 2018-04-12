Утром 12 апреля аноним сообщил в полицию о заминировании Краковского рынка во Львове.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Сегодня, 12 апреля в 9:30 на оперативную линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании Краковского рынка во Львове. На месте происшествия работает следственно-операвтина группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследуют торговые помещения и территорию рынка, проводится эвакуация работников и посетителей. Также полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят жителей и гостей Львова в ближайшие несколько часов воздержаться от посещения рынка.

Напомним, что информация о минировании трех бизнес-центров во Львове 11 апреля оказалась ложной.

Как сообщала "Страна", в среду около полудня неизвестный сообщил о минировании трех бизнес-центров во Львове, которые расположены по ул. Героев УПА, Промысловой и Богдана Хмельницкого.