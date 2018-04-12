Ночью во Львове патрульные пресекли сразу два случая кражи городского имущества.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Один из них произошел на улице Тернопольской. Там неизвестный мужчина складывал в автомобиль брусчатку с мостовой. Случайный прохожий вызвал полицию, описал автомобиль и направление движения, куда тот поехал.

Экипаж патрульной полиции остановил злоумышленника. В багажнике автомобиля лежали два бордюра. На место происшествия вызвали следователей Сиховского отдела полиции.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Также в полночь на улице Шевченко задержали двух мужчин, которые несли металл. Они начали нервничать и путаться в объяснениях. Мужчин установили в базе данных, это 20-летний и 54-летний жители Львова.

Патрульные написали рапорт и передали лиц в Железнодорожный отдел полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове неизвестный "заминировал" три бизнес-центра.

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