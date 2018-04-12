Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, где объявила голодовку, заявила, что состояние ее здоровья ухудшилось.

Об этом говорится в письме политика, обнародованном на ее странице в Facebook.

"Мое состояние на сегодняшний день, 11.04.2018: здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах… пока не смогу полноценно осуществлять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", - говорится в письме Надежды Савченко от 11 апреля.

Также нардеп объясняет, что она отказалась от своего адвоката Виктора Чевгуза из-за разных взглядов на линию защиты.

Ранее "Страна" писала о том, что в СБУ считают, что Савченко в госпитализации не нуждается, несмотря на спазмы и рвоту.

Также мы сообщали, что в СБУ отказались сообщать, что изъяли при обыске у Савченко.