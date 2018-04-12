В четверг, 12 апреля, в помещении главного офиса ПАО "Укрзализныця" в Киеве проходит обыск.

Об этом сообщает медиацентр транспортного предприятия "Магистраль".

Обыск проходит по адресу улица Тверская, 5. Его проводят сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ при содействии Департамента безопасности.

"Проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам. Руководство "Укрзализныци" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что в прошлом году в "Укрзализнице" провели полсотни обысков в шести областях Украины.

Как сообщала "Страна", после этого ГПУ раскрыла подробности многочисленных обысков в "Укрзализныце".