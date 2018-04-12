Солидную сумму в размере 1,3 млн гривен выложило Государственное управление делами за авиаперелет делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию 10 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств, сообщает издание Украинские Новости.

В частности, за авиаперевозку делегации во главе с президентом по маршруту "Киев - Мюнхен - Берлин - Киев" государственному авиационному предприятию "Украина" было выплачено 1 279 000 гривен.

Напомним, что во время визита в Германию 10 апреля президент Порошенко провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Хайко Маасом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее "Страна" писала о том, что Петр Порошенко по телефону пригласил Терезу Мэй с официальным визитом в Украину.

Также мы сообщали, что Порошенко подписал указ о военном параде на День Независимости в Киеве.