Посольство России в Великобритании заявило, что сомневается в подлинности заявления Юлии Скрипаль, обнародованного Скотленд-Ярдом.

Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Ранее пришедшая в себя Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в помощи посольства России.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", - говорится в сообщении российского посольства.

В заявлении также говорится, что в том, что заявление сделала сама Юлия Скрипаль есть большие сомнения.

"Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками.

Удивляет тезис о доступе к друзьям и семье, когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает. Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?

Обращает на себя внимание и противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии, в котором последняя утверждает, что у них с Сергеем Викторовичем все хорошо, и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья отца и дочери", - заявляет посольство РФ.

Там добавляют, что опасаются, что Юлию Скрипаль насильно изолировали и предлагают британским властям предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия были отравлены в Солсбери неизвестным веществом. Позже в Лондоне заявили, что вещество разрабатывалось в России. В Москве отрицают причастность к отравлению.

Как сообщала "Страна", Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила властям Великобритании копию отчета, в котором содержатся результаты исследования инцидента с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.