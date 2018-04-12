В Киеве, на бульваре Шевченко проходит 11-й международный форум по безопасности. Территория возле отеля Hilton, где проводится мероприятие, оцеплена Нацгвардией и полицией, на дорогах стоят регулировщики. Наблюдается скопление полицейских машин.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Меры безопасности связаны с тем, что ожидаются президент Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, премьер-министры Литвы, Молдовы, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, американские, европейские и украинские чиновники и парламентарии.

Фото: Страна.ua

Форум организован Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Более 60 докладчиков обсудят глобальные опасные тенденции и вызовы в современных международных отношениях.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что министр Стець рассказал о своем самочувствии после того как ему стало плохо на форуме.

Также Балтийско-Черноморский форум в Киеве: "совет старейшин" заявил о громадных долгах Украины и необходимости диалога.