Покинувшие сирийский порт Тартус корабли ВМФ РФ могли быть направлены на выполнение поставленных стратегических задач по обеспечению мира в регионе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

"Сообщения о том, что российские корабли покинули Тартус, говорят о том, что наша база является стратегической для обеспечения безопасности Сирии, а также нашего военного контингента. Поэтому российские суда, вероятно, выполняют стратегические задачи для обеспечения безопасности, стабильности и мира в регионе", - сказал Белик.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что российские корабли покинули Тартус из-за угрозы ракетного удара по нему.



Ранее "Страна" писала о том, что британская армия начала подготовку к возможному удару по Сирии.