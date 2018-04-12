Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность открытия посольства в КНДР и предоставления гуманитарной помощи, если Пхеньян откажется от ядерной программы.

Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

По данным источников, эти вопросы обсуждались представителями США и КНДР на двусторонних консультациях перед саммитом двух лидеров. И в случае выполнения условий США могут быть реализован в ближайшее время.

Напомним, что, по данным СМИ, во время предстоящего саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп даст Ким Чен Ыну полгода, максимум год, на денуклеаризацию.

Как сообщала "Страна", американские СМИ сообщили, что представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.