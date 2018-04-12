Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.

Об этом идет речь в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало разрешение, пишет "Европейская правда".

Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток-2", общая протяженность которого составит более 1200 км.

Напомним, что первое разрешение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершен, а в других странах вдоль маршрута газопровода (России, Швеции и Дании) процедура идет по графику.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". 51% акций компании принадлежат "Газпрому".

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта (Польша, страны Балтии и Дания) утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Нафтогазе" довольны словами Меркель о "Северном потоке - 2".