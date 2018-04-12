Нацбанк объявил тендер на закупку летних и зимних носков за 36,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе ProZorro.

В частности, объявлен тендер на закупку 604 пар летних носков черного цвета с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входят хлопка - 75%, полиамида - 20%, эластана - 5% разного размера, а также 302 пар зимних носков черного цвета с внутренним плюшем, с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входят хлопка - 90%, полиамида - 8%, эластана - 2% разного размера.

Ожидаемая стоимость закупки - 36 844 гривны.

Период уточнений установлен до 16 апреля; конечный срок подачи заявок - 18 апреля 2018 года.

Согласно тендерной документации, аукцион будет запланирован после 16 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 7 мая - 7 июня 2018 года.

Место поставки товаров: Киев, ул. Пуховская, 7а.

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