Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о военном ответе на химатаку в Сирии.

Об этом сообщает телеканал CBS.

"У нас есть несколько вариантов, и все эти варианты все еще находятся на столе президента. Окончательного решения принято не было", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит Трампа, в котором он сообщил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

На уточняющий вопрос, готов ли Белый дом к возможности прямого военного столкновения с Россией", Сандерс ответила, что все варианты рассматриваются.

Она добавила, что по данному вопросу США контактировали с союзниками и партнерами, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Францию, Великобританию.

Напомним, что российский флот покинул сирийский порт Тартус из-за угрозы удара. Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional в Twitter.

Как сообщала "Страна", после того как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюции по Сирии, генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил ситуацию в Сирии с постоянными представителями пяти стран в Совбезе.