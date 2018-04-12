Канадские войска не будут участвовать в возможной вооруженной операции против сирийского правительства.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Radio Canada International.

"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", - сказал он.

Трюдо напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали.

"В Сирии мы предоставляем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попытаться найти решение конфликта", - заявил глава правительства Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что британская армия начала подготовку к возможному удару по Сирии. Источник The Times сообщил, что Великобритания готовится к нанесению ударов по Сирии – и ее самолеты на военной базе на Кипре приведены в полную боеготовность.

"Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы", – заявил источник.

На авиабазе Британии на юге острова сейчас находятся 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Еще 6 самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух – воздух" могут прикрывать их.

Между тем, к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии – на расстояние ракетного выстрела.

Также премьер Турции назвал Трампа и Путина уличными задирами.