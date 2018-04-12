В четверг, 12 апреля, Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в своем Facebook.

"Во втором весеннем месяце 2018 года ожидается всего одна магнитная буря, которая произойдет в четверг, 12 апреля. Такой прогноз следует из математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра. С вероятностью 70 процентов событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10 процентов - второй уровень. Оставшиеся 20 процентов приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений.

Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (предварительно 19, 21, 25 и 26 апреля).

В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий.

С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента.

Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня. В тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по данному поводу в течение всего месяца", - предупредили ученые.

Фото: facebook.com/lpixras/

Напомним, что астрономы назвали даты магнитных бурь, которые накроют Землю в апреле.

Как сообщала "Страна", любители астрономии помогли профессионалам открыть новый тип полярного сияния.