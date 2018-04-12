Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова, который был найден убитым спустя неделю поисков.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Поялков исчез 3 апреля. По его словам, 11 апреля, был задержан первый подозреваемый в убийстве, а затем и второй.

Полиция установила место погребения убитого. Выяснилось, что перед смертью экс-начальника таможни пытали.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, что по данным местных СМИ, один из подозреваемых задолжал Полякову большую сумму денег. В конце концов должники назначили экс-начальнику таможни якобы для того, чтобы вернуть долг.

Как сообщала "Страна", в Николаеве разыскивали пропавшего без вести экс-начальника Николаевской областной таможни Артура Полякова.